YKS'de tüm oturumlar sona erdi. İtfaiye, asansörde kalan öğrenciyi kurtarıp sınava yetiştirdi
21.06.2026 11:49
Son Güncelleme: 21.06.2026 21:05
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) bazı öğrenciler son anda yetişirken, bazıları ise çeşitli nedenlerle sınava katılamadı. TYT ve AYT'nin ardından YDT ile tamamlanan YKS'nin sonuçları, ÖSYM takvimine göre 22 Temmuz'da açıklanacak.
Üniversite öğrencisi adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) dün girmişti. Bugün ise ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum YDT gerçekleştirildi.
Saat 15.45'te başlayan YDT'de adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılan ve 120 dakika süren üçüncü oturumda her bir dilden toplam 80 soru yer aldı.
Adayların seçtiği dile göre girdiği sınava, İngilizceden 195 bin 51, Arapçadan 4 bin 178, Almancadan 2 bin 550, Rusçadan 941, Fransızcadan ise 919 kişi olmak üzere toplam 203 bin 639 aday başvurdu.
YDT'nin saat 17.45'te sona ermesiyle YKS'de tüm oturumlar tamamlandı.
SINAVA GİDERKEN ASANSÖRDE MAHSUR KALDI
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, YKS'ye girmek için evden çıkan Muhammed Furkan Özbek, oturdukları apartmanın asansöründe mahsur kaldı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye erleri, Muhammed Furkan Özbek'i mahsur kaldığı asansörden kurtarıp, itfaiye aracıyla 7 dakika kala sınava gireceği okula yetiştirdi.
"BENİM HATAM SENEYE GÖRÜŞÜRÜZ"
Bursa'da öğrenciler, sabah saatlerinden itibaren sınava gerecekleri okulların önünde toplandı. Aileleri ile okul önünde bekleyen öğrenciler, kapıların açılması ile sınav salonlarına alındı.
Nilüfer ilçesi Osman Şevki Uludağ Anadolu Lisesi'ne gelip otomobilde sınav giriş belgesini unutan bir öğrenci, belgeyi almak için araca gitti.
10.03'te geldiği okul kapısında sınav sorumluları ve polisler tarafından içeri alınmayan aday, "Böyle şeyler oluyor. Benim hatam, seneye görüşürüz o zaman" derken; öğrencinin içeri alınması için uzun süre uğraşan veliler büyük üzüntü yaşadı.
Geç kalan aday, kendisine yardımcı olan velilere sarılarak teşekkür etti.
YKS öncesi İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Taşkışla Kampüsü'nde sınava girmek için bekleyen adaylardan biri kimliğini evde unuttu. Mehmet Emin Kuşsan adlı öğrenci Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı motosikletli zabıtanın aracına binerek Nüfus Müdürlüğüne gitti.
Motosikletli zabıta yaklaşık 20 dakika içinde öğrenciyi aldığı kimlik yerine geçen belgeyle sınava yetiştirdi. Öğrenci ve motosikletli zabıta okul önündeki veliler tarafından alkışlarla karşılandı.
Yaklaşık 20 dakika içinde öğrenciyi nüfus müdürlüğüne götürüp sınav yerine geri getiren zabıtaya anne oğlu adına "Allah razı olsun" diyerek teşekkür etti.
Polis ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalma riski bulunan 21 öğrenciyi sınava gireceği okullara yetiştirdi.
SÜREYİ SİMİTÇİ HATIRLATTI
Osmaniye Anadolu Lisesi önünde simit satan bir seyyar satıcı ise simit satmaktan çok sınav saatini takip ederek aday ve velileri kapıların kapanmasına kalan süre konusunda sık sık uyardı.
ALKIŞLARLA "AL AL" SLOGANLARI ATILDI AMA OLMADI
Kapıların kapanmasına saniyeler kala okula ulaşan bir aday, son anda sınava yetişebilmek için koşmaya başladı. Adayın koştuğunu gören veliler, alkışlarla birlikte "Al, al" sloganları atarak destek verdi. Ancak tüm çabalara rağmen sınav saatinin dolmasıyla kapılar kapandı ve öğrenci içeri alınmadı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) bugün 1 milyon 627 bin 960 aday ter döktü. Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 203 bin 639 aday katıldı.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları, 22 Temmuz'da açıklanacak.
920 BİNDEN FAZLA ADAY İLK KEZ BAŞVURDU
YKS, 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 254 sınav merkezinde yapıldı. Ayrıca Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından 13-22 Haziran'da Sırbistan'ın Zlatibor şehrinde gerçekleştirilecek ISF Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası'na katılacak 8 sporcu için de Belgrad'da TYT ve AYT oturumları düzenlendi.
Bu yıl YKS'ye 921 bin 248 aday ilk kez, 665 bin 113 aday ikinci kez, 447 bin 67 aday üçüncü kez, 198 bin 904 aday dördüncü kez, 193 bin 296 aday ise beşinci ya da daha fazla kez başvuruda bulundu.
En genç adayın 16, en yaşlı adayın 87 yaşında olduğu sınava 50 yaş ve üzeri 20 bin 158 kişi başvurdu.
YKS'nin sağlıklı şekilde uygulanabilmesi için 600 bin 299 sınav görevlisi üç oturumda görev aldı. Tüm süreçleri emniyet birimleriyle koordineli şekilde yürütülen sınavın üç oturumunda yaklaşık 50 bin emniyet personeli görev yaptı.
KADIN ADAY DAHA FAZLA
YKS'de, geçen yıl olduğu gibi kadın adayların sayısı bu yıl da erkek adaylardan fazlaydı.
2026-YKS'ye başvuranların 1 milyon 324 bin 509'unu kadın, 1 milyon 101 bin 119'unu erkek adaylar oluşturdu.
YÖK tarafından belirlenen 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı ise 83 bin 741 oldu.
Sınava 15 bin 360 engelli aday başvurdu. Engelli adayların sınav sürecinde herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için sınav bina ve salonlarında gerekli tedbirler alındı. Sağlık raporları baz alınarak ihtiyaç duyan adaylara ek süre ve yardımcı personel desteği sağlandı.
100'DEN FAZLA PERSONEL AİLELERİNE KAVUŞTU
Öte yandan, soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için ÖSYM'nin kapalı matbaa merkezinde çalışan 100'den fazla personel de sınav maratonunun tamamlanmasının ardından ailelerine kavuştu.
Şehit ve gazi yakınları ile gazilerin sınav, başvuru hizmet ve yerleştirme ücretlerinden muaf tutulmasına yönelik uygulama kapsamında 10 bin 880 adaydan sınav ücreti alınmadı.
Bu yıl YKS, Antalya'nın Gazipaşa, Konya'nın Ilgın, Aydın'ın Kuşadası ve Trabzon'un Of ilçelerindeki sınav merkezlerinde ilk kez gerçekleştirildi.