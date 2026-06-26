YKS'de yapay zekayla kopyanın bedeli ağır oldu. "Bir anda aklıma geldi"
26.06.2026 08:26
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren Mustafa Eren K., cep telefonunu salona sokmayı başardı ve yapay zekayla kopya çekti. Mustafa Eren K., tutuklanarak cezaevine gönderildi, ifadesinde ise "Soruları yollamak bir anda aklıma geldi." dedi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Türkiye genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da 254 noktada düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm oturumları, 21 Haziran 2026'da tamamlandı.
Soru - cevap anahtarı, aynı gün adayların erişimine açıldı. Sınavın genel olarak zorlayıcı olmadığı, ancak matematiğin bu kapsam dışında tutulabileceği belirtildi.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde 20 yaşındaki Mustafa Eren K., Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Sınavı'na cep telefonu soktu ve yapay zekayla kopya çekmeye teşebbüs etti.
Görevlilerin üst araması sırasında durumu fark etmediği belirtildi.
Sınavın sonunda salondan çıkmak isteyen Mustafa Eren K., burada şüphe üzerine durduruldu ve çıkıştaki görevli, cebindeki telefonu buldu.
"BİR ANDA AKLIMA GELDİ"
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gözaltına alınan üniversite adayı, sınava tek başına geldiğini, emanet bırakabileceği kimse olmadığı için telefonunu yanında soktuğunu savundu:
"Sınava tek başıma gelmem ve emanet bırakabileceğim herhangi bir yer bulamamam nedeniyle cep telefonun internetini kapattım. Sonrasında sessize ve rahatsız etme moduna alarak şortumun içerisine koydum ve içeri girdim.
Sınav başladıktan sonra bir anda aklıma yanımda bulunan telefonla soruların fotoğrafını çekerek ChatGPT uygulamasında cevaplarını aratmak geldi. Bu amaçla telefonumu çıkarttım ve AYT Sınav Fen soru kitapçığının 37 ve 39'uncu sayfalarının fotoğrafını çektim."
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Mustafa Eren K., ilk etapta niyetinin kopya çekmek olmadığını söylese de sonuç değişmedi.
"Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.