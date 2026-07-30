YKS'ye tarlada çalışırken hazırlandı, ailesini gururlandırdı. Mevlüde hakim olmak istiyor

Duran, adaletli hüküm veren hakim olmak için kendini geliştirmeyi hedeflediğini belirterek, "Hukuka dayalı çok fazla araştırma yapmak istiyorum. Ailem de sağ olsun benimle çok ilgileniyor, gurur duyuyor. Onlar için de çalışıyorum." dedi.

Güçlü kadınların ülke için önemini vurgulayan Duran, "Ekonomik bağımsızlığı olan, kendi sözlerini, düşüncelerini özgürce ifade edebilen kadınların olması gerektiğini düşünüyor ve böyle biri olmak için çabalıyorum. İstediğim hukuk fakültesine gidip hedefimi gerçekleştirmek için elimden geleni yapıyorum." ifadesini kullandı.

Duran, hakim olacağına inandığını belirterek, şunları anlattı:

"- Çok şükür bir şeyler başardık. Azimliyim, hedefime doğru ilerliyorum. Ailemi de gururlandıracağım inşallah. Hem dinen hem de yaptıklarıyla, hayallerinin büyüklüğüyle, herkesin 'imkansız' dediğini başarması dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet en büyük idolüm olabilir. Bize de herkes 'imkansız' dese de ben, Fatih Sultan Mehmet'i ya da 'yapılmaz' denileni yapan güçlü Kurtuluş Savaşı kadınlarımızı örnek alıyorum."

Anne Fatma Duran da başarısından dolayı kızıyla gurur duyduğunu kaydetti.