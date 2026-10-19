Yoğun bakımdan sedyeyle çıktı, kızına gözyaşlarıyla veda etti
19.10.2026 16:38
Son Güncelleme: 19.10.2026 16:50
Maltepe'de çöken binada yaşamını yitiren Gülce Dora Turhan, annesinin yoğun bakımdaki tedavisi nedeniyle 11 gün sonra defnedildi. Cenazeye sedye üzerinde katılan acılı anne, gözyaşlarına boğuldu.
İstanbul'un Maltepe ilçesinde çöken binada yaşamını yitiren beş yaşındaki Gülce Dora Turhan, gözyaşları içinde toprağa verildi.
Olay, 8 Ekim günü Cevizli Mahallesi'nde yaşanmıştı.
İlk üç katı çöken binadan babası Furkan Turhan, annesi Sevgi Turhan ve ağabeyi Harun Bora Turhan ile birlikte yaralı olarak kurtarılan Gülce Dora Turhan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
YOĞUN BAKIMDAN ÇIKIP CENAZEYE KATILDI
Annesinin yoğun bakımdaki tedavisi nedeniyle 11 gündür defnedilemeyen Gülce Dora Turhan'ın cenazesi, gasilhaneden alındıktan sonra yakınları tarafından Mimar Sinan Camisi'ne getirildi.
Küçük Gülce, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazeye İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Maltepe Kaymakamı Mehmet Akçay ile Gülce Dora Turhan'ın akrabaları ve yakınları katıldı.
Baba Furkan Turhan, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Hastanedeki tedavisi devam eden anne Sevgi Turhan ise camiye ambulansla getirildi.
Sedye ile kızının tabutunun başına getirilen Sevgi Turhan, gözyaşlarına hakim olamadı.
Gülce Dora Turhan, Maltepe Müftüsü Hasan Küçük tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul'un Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'ndaki 7 katlı binanın ilk üç katında 8 Ekim'de çökme meydana gelmişti.
Binanın çökmeyen üst katlarında mahsur kalanlar tahliye edilirken, enkaz altındaki 14 kişi için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.
Çalışmalarda enkazdan dokuz kişi sağ olarak çıkarılırken, biri hastanede, dördü olay yerinde olmak üzere toplam beş kişi hayatını kaybetmişti.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alınmış, binanın mal sahibi D.B.'nin 2016 yılında vefat ettiği öğrenilmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan binanın mimarı Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş tutuklanmıştı.