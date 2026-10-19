Yoğun bakımdan sedyeyle çıktı, kızına gözyaşlarıyla veda etti

İstanbul'un Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'ndaki 7 katlı binanın ilk üç katında 8 Ekim'de çökme meydana gelmişti .

Binanın çökmeyen üst katlarında mahsur kalanlar tahliye edilirken, enkaz altındaki 14 kişi için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Çalışmalarda enkazdan dokuz kişi sağ olarak çıkarılırken, biri hastanede, dördü olay yerinde olmak üzere toplam beş kişi hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alınmış, binanın mal sahibi D.B.'nin 2016 yılında vefat ettiği öğrenilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan binanın mimarı Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş tutuklanmıştı .