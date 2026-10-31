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Sakarya'da yol çalışmasında antik yazıtlı taş blok bulundu

31.10.2026 00:41

Son Güncelleme: 31.10.2026 00:42

İHA

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Sakarya'da çalışma esnasında toprak altından çıkarılan antik dönem yazıtlı taş blok, mahallelinin dikkatini çekti. Devasa tarihi kalıntı, kısa sürede merak konusu haline geldi.

Sakarya'da yol çalışmasında antik yazıtlı taş blok bulundu
IHA

Pamukova ilçesi Akçakaya Mahallesi yolu üzerinde altyapı çalışması bölgesinde faaliyet gösteren ekipler, saha çalışması esnasında, üzerinde antik dilde yazılmış çok satırlı yazıtlar ve alt kısmında kıvrımlı mimari süslemeler ile volüt detayları bulunan tarihi yapı kalıntısıyla karşılaştı. 

Taşın yüzeyinde dikkat çeken detaylar arasında, antik alfabe ile kazınmış satırlarda yer alan düzenli harf blokları ile kelime dizilimleri göze çarpıyor. 

Sakarya'da yol çalışmasında antik yazıtlı taş blok bulundu 1
IHA

Uzmanlar bu tür ibarelerin genellikle antik dönem anıt mezarları, onurlandırma kitabeleri veya adak yazıtlarında yer aldığını belirtiyor.

 

Grekçe veya Latince harflerle yazılmış resmi, idari ya da anıt/mezar kültüne ait olduğu değerlendirilen taş bloğun hangi döneme ait olduğuna dair net bilgi, yapılacak epigrafik ve teknik incelemelerin ardından kesinlik kazanacak.

Sakarya'da yol çalışmasında antik yazıtlı taş blok bulundu 2
IHA