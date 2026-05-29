Yola çıkacaklar dikkat! Bayram tatili dönüş trafiği başladı
29.05.2026 16:15
Son Güncelleme: 29.05.2026 17:50
Bayram için İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların bir kısmı dönüş yolculuğuna başladı. Birçok bölgede trafik yoğunluğu başlarken, bazı yollarda trafik durma noktasına geldi.
Dönüş yolunda özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi'nde yoğunluk meydana geldi.
Yenice, Yeniçiftlik ve Beyazköy mevkilerinde zaman zaman trafik durdu.
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bulunan 7 ana ışıklı kavşakta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 30 ekip ve 82 trafik personeli görev alıyor.
Karadeniz illerinde geçiren vatandaşların da dönüşe geçmesi ile Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
"KİLİT KAVŞAK"TA YOĞUNLUK YAŞANIYOR
Kırıkkale'de de Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde kara yollarında dönüş trafiği yoğunluğu yaşanmaya başlandı. Türkiye'nin doğu ve kuzeyindeki 43 ilin güzergahında yer alan Ankara-Kırıkkale kara yolunun Ankara istikametinde araç trafiği arttı.
Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi, hasarlı kazalar da meydana geldi.
Polis ekipleri de ulaşımın aksamaması için önlemler aldı. Trafik yoğunluğunun pazar akşamına kadar devam etmesi bekleniyor.