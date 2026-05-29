Yola çıkacaklar dikkat! Şimdiden bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı

29.05.2026 16:15

DHA

Bayram için İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların bir kısmı dönüş yolculuğuna başladı. Tekirdağ-İstanbul yolunda ve Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenlerin bir kısmı dönüş yolculuğuna başladı.

 

Dönüş yolunda özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi'nde yoğunluk meydana geldi. 

Yenice, Yeniçiftlik ve Beyazköy mevkilerinde zaman zaman trafik durdu.

 

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bulunan 7 ana ışıklı kavşakta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 30 ekip ve 82 trafik personeli görev alıyor. 

Karadeniz illerinde geçiren vatandaşların da dönüşe geçmesi ile Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

 

Kara yolundaki yoğunluğun pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.