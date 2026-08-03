Uçakta rahatsızlandı, ilk müdahaleyi Bakan Memişoğlu yaptı
03.08.2026 17:40
Son Güncelleme: 03.08.2026 17:44
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun seyahat ettiği uçakta bir yolcu rahatsızlandı. Hastaya ilk müdahaleyi Bakan Memişoğlu yaptı.
Anadolu Ajansı
Batman ve Siirt'teki İl Değerlendirme Programları'nın ardından İstanbul'a dönüş yolculuğundaki Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun seyahat ettiği uçakta, bir yolcu rahatsızlandı.
Anadolu Ajansı
BAKAN MEMİŞOĞLU HASTANIN YANINA GİTTİ
Kabin ekibinin, 'sağlık personeli' çağrısı üzerine Memişoğlu, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol ve beraberindekilerle hastanın yanına giderek, ilk müdahaleyi yaptı.
Anadolu Ajansı
Gerçekleştirilen müdahalenin ardından yolcunun sağlık durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi.