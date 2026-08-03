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Uçakta rahatsızlandı, ilk müdahaleyi Bakan Memişoğlu yaptı

03.08.2026 17:40

Son Güncelleme: 03.08.2026 17:44

AA

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun seyahat ettiği uçakta bir yolcu rahatsızlandı. Hastaya ilk müdahaleyi Bakan Memişoğlu yaptı.

Uçakta rahatsızlandı, ilk müdahaleyi Bakan Memişoğlu yaptı
Anadolu Ajansı

Batman ve Siirt'teki İl Değerlendirme Programları'nın ardından İstanbul'a dönüş yolculuğundaki Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun seyahat ettiği uçakta, bir yolcu rahatsızlandı.

BAKAN MEMİŞOĞLU HASTANIN YANINA GİTTİ 1
Anadolu Ajansı

BAKAN MEMİŞOĞLU HASTANIN YANINA GİTTİ

Kabin ekibinin, 'sağlık personeli' çağrısı üzerine Memişoğlu, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol ve beraberindekilerle hastanın yanına giderek, ilk müdahaleyi yaptı.

Uçakta rahatsızlandı, ilk müdahaleyi Bakan Memişoğlu yaptı 2
Anadolu Ajansı

Gerçekleştirilen müdahalenin ardından yolcunun sağlık durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi.