Yolda servet bulup polise teslim etmişti. Ödülü belli oldu
10.07.2026 11:11
İçinde 3 milyon 500 bin TL değerinde altın olan çantayı polise teslim eden temizlik işçisi Fatih Cesur, belediye tarafından ödüllendirildi.
Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Fatih Cesur, geçtiğimiz hafta sonu Konuralp Çiftepınarlar Mahallesi Prusias ad Hypium 1. Etap Evleri bölgesinde mıntıka temizliği yaptığı sırada yol kenarında sahipsiz bir çanta buldu.
Çantayı kontrol ettiğinde içerisinde yüklü miktarda altın ile banka kartları ve nakit para olduğunu gören Cesur, durumu vakit kaybetmeden amirlerine bildirdi.
ALTINLARIN DEĞERİ 3 MİLYON 500 BİN TL
Cesur'un teslim ettiği çantada yapılan incelemede yaklaşık 400 gram külçe altın, 17 adet gram altın, 14 adet çeyrek altın, 7 bilezik, 2 Osmanlı tuğrası, 998 TL ve 3 banka kartı bulundu.
altınların toplam değerinin yaklaşık 3,5 milyon TL olduğu belirlendi.
Çanta polisin yaptığı çalışma sonrası sahibine teslim edildi.
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, temizlik işçisini Millet Bahçesi-2'de görev yaptığı sırada ziyaret etti.
Başkan Özlü, "Seni tebrik ediyorum. Çok doğru ve çok dürüst bir insansın. Allah senden razı olsun. Senin yaptığını birçok insan yapmaz. Gerçekten örnek bir davranış sergiledin. Allah seni ailene bağışlasın. Allah sizin gibi çalışkan, gayretli, doğru ve dürüst arkadaşlarımızın sayısını artırsın. Hep böyle ol." ifadelerini kullandı.
BİR MAAŞ İKRAMİYEYLE ÖDÜLLENDİRİLDİ
Fatih Cesur'a kahve fincanı takımı hediye eden Özlü, ayrıca kendisini bir maaş ikramiye ile ödüllendireceklerini açıkladı.
Fatih Cesur ise insanlık görevini yerine getirdiğini belirterek, "Sahibi mağdur olmasın diye Allah rızası için yaptım. Yine aynı durumla karşılaşsam yine aynısını yaparım." dedi.