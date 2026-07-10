Yolda servet bulup polise teslim etmişti. Ödülü belli oldu

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, temizlik işçisini Millet Bahçesi-2'de görev yaptığı sırada ziyaret etti.

Başkan Özlü, "Seni tebrik ediyorum. Çok doğru ve çok dürüst bir insansın. Allah senden razı olsun. Senin yaptığını birçok insan yapmaz. Gerçekten örnek bir davranış sergiledin. Allah seni ailene bağışlasın. Allah sizin gibi çalışkan, gayretli, doğru ve dürüst arkadaşlarımızın sayısını artırsın. Hep böyle ol." ifadelerini kullandı.