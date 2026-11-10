Yolun karşısına geçerken metrelerce savruldular. 18 yaşındaki Ayşenur'un öldüğü kaza kamerada
10.11.2026 13:10
İstanbul Bakırköy'de bir sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan dört gence çarptı. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayşenur Vatansever kurtarılamadı.
İstanbul'un Bakırköy ilçesi Şenlikköy Mahallesi’nde 6 Kasım Cuma günü saat 18.30 sıralarında hafif ticari araç sürücüsü, bir alışveriş merkezinin önünde yolun karşısına geçmeye çalışan dört yayaya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan dört kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan Ayşenur Vatansever (18) ile E.N.Ç. (17), Murat Dilmener Hastanesi’ne kaldırıldı. M.Ç. (17), Dr. Sadi Konuk Hastanesi’ne B.C. (17) ise Yeşilköy’deki özel bir hastaneye sevk edildi.
AYŞENUR KURTARILAMADI, DİĞER ÜÇ GENÇ AĞIR YARALI
Ayşenur Vatansever hastanede hayatını kaybetti. Diğer üç yaralının hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde çalışma yaptı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Hafif ticari aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, hafif ticari araç sürücüsünün Taha Mustafa Z. olduğunu belirledi.
Polis tarafından gözaltına alınan sürücünün kuryelik yaptığı ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan emniyete geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. Taha Mustafa Z. “taksirle öldürme” ve “taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçlarından tutuklandı.
Kazanın kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden Ayşenur Vatansever’in cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.
Cenazenin Zeytinburnu’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildiği öğrenildi.