Yolun karşısına geçerken metrelerce savruldular. 18 yaşındaki Ayşenur'un öldüğü kaza kamerada

İstanbul'un Bakırköy ilçesi Şenlikköy Mahallesi’nde 6 Kasım Cuma günü saat 18.30 sıralarında hafif ticari araç sürücüsü, bir alışveriş merkezinin önünde yolun karşısına geçmeye çalışan dört yayaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan dört kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan Ayşenur Vatansever (18) ile E.N.Ç. (17), Murat Dilmener Hastanesi’ne kaldırıldı. M.Ç. (17), Dr. Sadi Konuk Hastanesi’ne B.C. (17) ise Yeşilköy’deki özel bir hastaneye sevk edildi.