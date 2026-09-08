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Yolun ortasında polisin uyandırdığı sürücü, geri uyudu

08.09.2026 05:04

İHA

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Kayseri'de yolun ortasında sızan alkollü sürücü polis ekipleri tarafından uyandırıldı. Sürücüye ceza kesildi.

Yolun ortasında polisin uyandırdığı sürücü, geri uyudu
IHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde M.K. isimli kişi, yönetimindeki otomobille yolun ortasında uyuyakaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu otomobil sallanarak sürücü uyandırıldı. 

YENİDEN UYKUYA DALMAYA ÇALIŞTI 1
IHA

YENİDEN UYKUYA DALMAYA ÇALIŞTI

Karşısında ekipleri gören M.K. ne olduğunu anlamayarak, yeniden uykuya dalmaya çalıştı. 

BU KEZ CAMA VURULARAK UYANDIRILDI 2
IHA

BU KEZ CAMA VURULARAK UYANDIRILDI

Seslenilerek ve cama vurularak uyandırılan sürücünün yapılan kontrollerinde 2.87 promil alkollü olduğu belirlendi. 

25 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ 3
IHA

25 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

M.K.'ya ‘alkollü araç kullanmak' suçundan 25 bin TL idari para cezası yazılarak, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

 

İşlemlerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Yolun ortasında polisin uyandırdığı sürücü, geri uyudu 4
IHA