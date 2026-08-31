YouTuber Arif Kocabıyık adliyeye sevk edildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir TIR'ın dorsesinin altına gizlenerek yurt dışına çıkmak isterken yakalanan Arif Kocabıyık ve TIR şoförü M. A. adliyeye sevk edildi.

Gözaltı işlemleri tamamlanan zanlılar, Gümrük Muhafaza ekiplerince adliyeye getirildi.

Gazetecilerin "Nereye kaçacaktın?" sorusuna Kocabıyık, "Anamur" diye yanıt verdi. Kocabıyık ve şoför M.A. sorgu için savcılığa götürüldü.