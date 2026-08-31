YouTuber Arif Kocabıyık, yurt dışına kaçmaya çalışırken TIR dorsesinde yakalandı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli süreç kapsamında, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen bir TIR'da yapılan kontrollerde iki kişi yakalandı.

31 Ağustos 2026 saat 15.11 sıralarında Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen 42 BHK 513 çekici ve 42 AKC 930 dorse plakalı TIR'da yapılan aramada, dorsenin altında gizlenmiş iki kişi tespit edildi.

Yapılan kontrollerde bu kişilerin Türk vatandaşı ve kamuoyunda YouTuber olarak tanınan Arif Kocabıyık ile İran vatandaşı Shayan Peiman Samadi olduğu belirlendi.