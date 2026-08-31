YouTuber Arif Kocabıyık, yurt dışına kaçmaya çalışırken TIR dorsesinde yakalandı
31.08.2026 20:57
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, Kapıkule’de bir TIR'ın dorsesinin altına gizlenerek Bulgaristan’a geçmeye çalışırken yakalandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli süreç kapsamında, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen bir TIR'da yapılan kontrollerde iki kişi yakalandı.
31 Ağustos 2026 saat 15.11 sıralarında Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen 42 BHK 513 çekici ve 42 AKC 930 dorse plakalı TIR'da yapılan aramada, dorsenin altında gizlenmiş iki kişi tespit edildi.
Yapılan kontrollerde bu kişilerin Türk vatandaşı ve kamuoyunda YouTuber olarak tanınan Arif Kocabıyık ile İran vatandaşı Shayan Peiman Samadi olduğu belirlendi.
Kocabıyık hakkında yapılan sorgulamada, Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesince Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi.
Kocabıyık'ın hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı devam ederken Bulgaristan'a geçmek amacıyla TIR dorsesinin altına gizlendiği ve bu şekilde sınırı geçmeye çalıştığı belirtildi.
Olayın ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kocabıyık ile TIR sürücüsü Muhterem Altıntaş gözaltına alındı.
Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmeleri yönünde talimat verildi.
Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.