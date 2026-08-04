Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı, Alper Gezeravcı terfi etti

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı Beştepe'de gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıda 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi .

Kararlar, 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.