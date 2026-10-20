Yumurta satan çeteyi ihanet yaktı. Örgüt liderinin kocası ihbar etmiş
20.10.2026 16:21
Kadınları yurt dışına götürüp yumurtalarını aldıktan sonra ve tüp bebek tedavisi gören ailelere satan çeteye ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Çeteyi, aldatılan eşin ihbarı ortaya çıkardı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, CİMER üzerinden bir çetenin kadınları para karşılığında yumurtalarını satması için yurt dışına yönlendirdiği ihbarı üzerine soruşturma başlatmıştı.
Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı şebeke, genç kadınları para karşılığında üreme hücrelerini almak için yurt dışına gönderiyordu. Kadın yumurtaları tüp bebek tedavisi isteyen çiftlere satılıyordu.
Soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntıları NTV Muhabiri Dilek Yaman Demir anlattı.
Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere kadın yumurtası satan şebekeyi ele veren ihanet oldu. Örgüt lideri Hacer T.'nin boşanma aşamasındaki eşi polise ihbarda bulundu.
DONÖRLÜKTEN ÇETE LİDERLİĞİNE
Soruşturmayı başlatan iki ayrı ihbar oldu. İlki, örgüt lideri Hacer T.'nin boşanma aşamasındaki eşinin ihbarı, ikincisi ise çocuk sahibi olmak isteyen bir kadının CİMER'e şikayeti.
Hacer T., 2020 yılına kadar tekstil işçisiydi. Arkadaşının aracılığıyla para karşılığı yumurta donörlüğü yapmaya başlayan şüpheli, zamanla işleyişi öğrendi ve başka kadınları da organizasyona dahil etti.
Yaptığı iş üzerinden komisyon kazanmaya başlayan Hacer T., iddiaya göre 6 yıl içinde örgüt lideri oldu.
Şüphelinin örgüt yöneticilerinden Muharrem Ş. ile evlilik dışı bir ilişki yaşadığı belirlendi. Şüpheliler Türkiye'deki bazı doktorlarla anlaşarak kadınların kayıt dışı muayene ve tedavi süreçlerini organize etti.
KATALOG HAZIRLAMIŞLAR
Soruşturmada çetenin hazırladığı bir katalog da ortaya çıktı. Kadınların kan grubu, göz, saç ve ten renkleri tek tek kaydedilmişti. Bu bilgiler çocuk sahibi olmak isteyen müşterilerle paylaşılıyor, talep edilen fiziksel özelliklere göre fiyat tarifesi oluşturuluyordu.
41 KADIN 811 KEZ YUMURTA SATMIŞ
Çete 41 kadın üzerinden toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirdi.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, bir örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, iki kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyla, 4 seyahat organizatörünün de aralarında bulunduğu toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
11 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Şüphelilerden 41 şüpheli gözaltına alınırken, bir şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi.
Toplam 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 2 milyon euro para trafiği belirlendi.