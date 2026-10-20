Yumurta satan çeteyi ihanet yaktı. Örgüt liderinin kocası ihbar etmiş

Soruşturmayı başlatan iki ayrı ihbar oldu. İlki, örgüt lideri Hacer T.'nin boşanma aşamasındaki eşinin ihbarı, ikincisi ise çocuk sahibi olmak isteyen bir kadının CİMER'e şikayeti.

Hacer T., 2020 yılına kadar tekstil işçisiydi. Arkadaşının aracılığıyla para karşılığı yumurta donörlüğü yapmaya başlayan şüpheli, zamanla işleyişi öğrendi ve başka kadınları da organizasyona dahil etti.

Yaptığı iş üzerinden komisyon kazanmaya başlayan Hacer T., iddiaya göre 6 yıl içinde örgüt lideri oldu.

Şüphelinin örgüt yöneticilerinden Muharrem Ş. ile evlilik dışı bir ilişki yaşadığı belirlendi. Şüpheliler Türkiye'deki bazı doktorlarla anlaşarak kadınların kayıt dışı muayene ve tedavi süreçlerini organize etti.

KATALOG HAZIRLAMIŞLAR

Soruşturmada çetenin hazırladığı bir katalog da ortaya çıktı. Kadınların kan grubu, göz, saç ve ten renkleri tek tek kaydedilmişti. Bu bilgiler çocuk sahibi olmak isteyen müşterilerle paylaşılıyor, talep edilen fiziksel özelliklere göre fiyat tarifesi oluşturuluyordu.