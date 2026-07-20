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Yunanistan'dan çöl sıcağı geldi, bu 4 güne dikkat! Sıcaklık 50 derece hissedilecek

20.07.2026 08:30

NTV - Haber Merkezi

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Bugünden itibaren yeni haftada sıcak hava dalgası etkili olacak. İstanbul'da poyraz hafifleyecek ve sıcaklık gölgede 34 dereceyi bulacak. Ege ve Akdeniz'de ise 45 dereceyi bulması beklenirken sıcaklık 50 derece hissedilecek.

Yunanistan'dan çöl sıcağı geldi, bu 4 güne dikkat! Sıcaklık 50 derece hissedilecek
NTV

Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM) yeni haftanın hava tahmini raporunu yayımladı.

 

Rapora göre, Türkiye'de yeni haftada sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek.

50 DERECEYİ BULACAK 1
NTV

50 DERECEYİ BULACAK

Yunanistan üzerinden gelen çöl sıcakları bugünden itibaren yurt genelini etkilemeye başlayacak.

 

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, yurt genelinde 45 dereceye kadar çıkacak.

 

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yarın, çarşamba ve perşembe günleri Ege ve Akdeniz'in, bu yazın en sıcak günlerini yaşayacağını vurguladı. 

 

Çalışkan "Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar 45 dereceye ulaşacak. Hissedilen sıcaklıklar ise 50 dereceleri görecek." dedi.

 

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 2
Resmi Kurum

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün İstanbul'da günlerdir etkili olan poyraz hafifliyor ve fazla serinlik vermeyecek. Sıcaklığın 33 dereceye yükseleyeceği megakentte hissedilen sıcaklık öğle saatlerinde 33 dereceye kadar yükselecek.

 

Kentte sabah saatlerinde ise nem olacak yüzde 68 civarında olacak.

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT! 3
Anadolu Ajansı

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kastamonu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA 4
Anadolu Ajansı

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

 

BURSA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

 

ÇANAKKALE °C, 37°C

Az bulutlu

 

İSTANBUL °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

 

KIRKLARELİ °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

Yunanistan'dan çöl sıcağı geldi, bu 4 güne dikkat! Sıcaklık 50 derece hissedilecek 5
Anadolu Ajansı
EGE 6
Anadolu Ajansı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

 

DENİZLİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

 

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

 

MANİSA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

 

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ 7
Anadolu Ajansı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

 

ADANA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

 

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

 

BURDUR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

 

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU 8
Anadolu Ajansı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

 

ANKARA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

 

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

 

KONYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

 

YOZGAT °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ 9
Anadolu Ajansı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

 

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

 

KASTAMONU °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ 10
Anadolu Ajansı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Rize çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

AMASYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

 

RİZE °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

 

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU 11
Anadolu Ajansı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

 

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

 

KARS °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

 

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu

 

VAN °C, 29°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU 12
Anadolu Ajansı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

 

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

 

MARDİN °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

 

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

 

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

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