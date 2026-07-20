Yunanistan'dan çöl sıcağı geldi, bu 4 güne dikkat! Sıcaklık 50 derece hissedilecek
20.07.2026 08:30
Bugünden itibaren yeni haftada sıcak hava dalgası etkili olacak. İstanbul'da poyraz hafifleyecek ve sıcaklık gölgede 34 dereceyi bulacak. Ege ve Akdeniz'de ise 45 dereceyi bulması beklenirken sıcaklık 50 derece hissedilecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM) yeni haftanın hava tahmini raporunu yayımladı.
Rapora göre, Türkiye'de yeni haftada sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek.
50 DERECEYİ BULACAK
Yunanistan üzerinden gelen çöl sıcakları bugünden itibaren yurt genelini etkilemeye başlayacak.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, yurt genelinde 45 dereceye kadar çıkacak.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yarın, çarşamba ve perşembe günleri Ege ve Akdeniz'in, bu yazın en sıcak günlerini yaşayacağını vurguladı.
Çalışkan "Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar 45 dereceye ulaşacak. Hissedilen sıcaklıklar ise 50 dereceleri görecek." dedi.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bugün İstanbul'da günlerdir etkili olan poyraz hafifliyor ve fazla serinlik vermeyecek. Sıcaklığın 33 dereceye yükseleyeceği megakentte hissedilen sıcaklık öğle saatlerinde 33 dereceye kadar yükselecek.
Kentte sabah saatlerinde ise nem olacak yüzde 68 civarında olacak.
BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kastamonu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 37°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Rize çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu
VAN °C, 29°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık