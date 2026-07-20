Yunanistan'dan çöl sıcağı geldi, bu 4 güne dikkat! Sıcaklık 50 derece hissedilecek

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kastamonu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.