Yurtta Cumhuriyet coşkusu
29.10.2026 11:47
Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar, meydanlarda Cumhuriyet coşkusunu yaşıyor.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserim." dediği Türkiye Cumhuriyeti bugün 103 yaşına girdi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yurdun dört bir yanında kutlanıyor.
Gaziantep'ten Tokat'a, Antalya'dan, Kars'a yurdun tüm şehirlerinde törenler yapılıyor. Bugün gün içinde askeri geçit törenleri gerçekleştirilecek.
Yurt genelinde cadde ve meydanlar Türk bayrakları ile donatıldı.
İşte yurdun dört bir yanında 103. yıl coşkusundan renkli görüntüler...
DÜZCE
Cumhuriyetin kuruluşunun 103. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Düzce Anıtpark Meydanı'nda kutlama törenleri düzenlendi.
Törene çocuklar da ilgi gösterdi.
HATAY
Hatay'ın Kumlu ilçesindeki Nilüfer Hamit Karadeniz İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Tören sırasında sağanak etkili olunca 2'nci sınıf öğrencisi Meryem Birce Bahtiyar, ıslanmaması için Atatürk maketini şemsiyesiyle korudu.
Küçük kızın düşünceli hareketi ise görenleri duygulandırdı.
BALIKESİR
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü dolayısıyla dalgıçlar su altında Türk bayrağı açarak Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.
Ayvalık Sahil Güvenlik Dalış Timleri ile Prodivers ve Kuzey Mavi Dalış Merkezi dalgıçlarının katıldığı etkinlikte, deniz altında açılan Türk bayrağıyla Cumhuriyet coşkusu yaşandı.
Sualtı Görüntü Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan tarafından görüntülenen etkinlik, su altında renkli görüntülere sahne oldu.
SAMSUN
Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla Doğupark sahilinde bir araya gelen yüzücüler, hazırlıklarının ardından denize girdi.
Bir süre yüzen grup, denizde Türk bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Yüzücüler, bayrakla bir süre yüzdükten sonra kıyıya döndü.