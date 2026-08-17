'Yürüyen Adam'dan çocuk ölümlerine karşı Trabzon-Ankara yürüyüşü

Çocuk ölümlerine dikkat çekmek için yürümeye karar verdiğini ifade eden Muhammet Çelik, "Yaklaşık 1 ay önce Düzköy’de 12 yaşındaki Ekrem bir hiç uğruna vuruldu. Ben bu yavrumuza çok üzüldüm. Artık çocuklar ölmesin diye sesimi duyurmak istedim. Çocuklar vurulmasın, çocukların hayalleri sönmesin istiyorum. Ekrem büyüyüp, doktor mühendis olabilirdi. Hayalleri gitti. Bir hiç uğruna maalesef bir kurşuna hedef olarak öldürüldü. Çok üzülüyorum. Filistin’deki çocuklar var, onlar da öldürülüyor. Yollara düştüm, çocuklar ölmesin. Cumhurbaşkanımıza ve tüm yetkililere sesleniyorum; ateşli silahlar hakkında bir kanun çıksın. Herkesin elinde silah var. Çocuklar, ölüp gidiyorlar. Aileler ve bizler üzülüyoruz" dedi.







"ADALETLİ BİR DÜNYA HERKESE YETER"

Yürüyüşünü dünyadaki tüm çocuklar için gerçekleştirdiğini söyleyen Çelik, "Dünyadaki tüm çocuklar için yürüyorum. Çocuklar ölmesin, çocukların hayalleri yıkılmasın. Dünyada 8 milyar insan var. Adaletli bu dünya herkese yeter. Çocukların umutlarını yıkmayalım. Vakfıkebir ilçesinden yürümeye başladım. Akçaabat’a kadar geldim, Trabzon’un merkezine az kaldı. Kilometrelerce yürüdüm. Bu çocuklar için Trabzon’dan Ankara’ya kadar yürüyeceğim. Yürüyerek dikkat çekmek istiyorum. İnsanlar görsün, dikkatlerini çeksin. Ben bir baba olarak çok üzülüyorum. Bu ateşli silahlardan elimizi çekelim, rastgele ateş etmeyelim. Maçlarda, düğünlerde ve özel günlerde rastgele ateş ediliyor. Bu kör kurşunlar çocuklara isabet ediyor. Mutlu bir dünya istiyorum. Çocuk ölümlerine dikkat çekmek için yürümeye karar verdim. Artık bu ölümlere 'Yeter' diyelim" diye konuştu.