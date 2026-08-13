Yusuf'u öldüren ihmal. Acılı baba olay gününü anlattı: "Kuşları görünce anladım"

Çanlı, yaşadığı acının tarif edilemeyecek kadar büyük olduğunu ifade ederek, "Benim acım tarif edilemez bir acı. Beni anlayın. Metanetimi korumaya çalışıyorum ama sabredemiyorum." dedi.

İlaçlama yapan firma ve komşusuyla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini aktaran Çanlı, oğlunun ölümünün ardından başka ailelerin aynı acıyı yaşamaması için mücadele edeceğini söyledi.

Çanlı, "Ben kimsenin canının yanmasını istemediğim için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Burada aileler yaşıyor, insanlar yaşıyor. Bu ilacı atarken yaptığın alanların kamera görüntülerini almıyor musun? Bu tedbirleri alırken yanında bilinçli insanların, ehliyeti olan insanların olması gerekmiyor mu? Herkesi vicdan hesabına, vicdan adaletine davet ediyorum."

Bu arada Uğur Çanlı'nın eşi Sevda Çanlı'nın da hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.