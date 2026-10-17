Yüzde sıfıra kadar düşmüştü, baraj doluluk oranı son yağışlarla fırladı

Bursa'da yağışların ardından baraj doluluk oranı yüzde 62,07'ye yükseldi. Meteoroloji'nin kuvvetli sağanak uyarısının ardından gözler barajlardaki yeni ölçümlere çevrildi.

Bursa'da geçen yıl yaşanan kuraklık, baraj doluluk oranlarına da yansımıştı. 17 Ekim 2025 tarihinde yayımlanan haberlerde, BUSKİ verilerine göre barajların doluluk oranının yüzde 0,25 seviyesine gerilediği bildirilmişti.

16 Ekim 2026'da yüzde 62,07 olarak açıklanan doluluk oranı, geçen yılın seviyesiyle karşılaştırıldığında yaklaşık 61,82 puan daha yüksek oldu. Böylece iki yılın aynı döneminde Bursa'nın barajlarındaki su seviyesi arasında dikkat çeken fark ortaya çıktı.