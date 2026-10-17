Yüzde sıfıra kadar düşmüştü, baraj doluluk oranı son yağışlarla fırladı
17.10.2026 10:21
Bursa'da geçen yıl yüzde 0,25'e kadar düşen baraj doluluk oranlarında, son yağışların da etkisiyle bir yılda büyük değişim yaşandı.
Bursa'da yağışların ardından baraj doluluk oranı yüzde 62,07'ye yükseldi. Meteoroloji'nin kuvvetli sağanak uyarısının ardından gözler barajlardaki yeni ölçümlere çevrildi.
Bursa'da geçen yıl yaşanan kuraklık, baraj doluluk oranlarına da yansımıştı. 17 Ekim 2025 tarihinde yayımlanan haberlerde, BUSKİ verilerine göre barajların doluluk oranının yüzde 0,25 seviyesine gerilediği bildirilmişti.
16 Ekim 2026'da yüzde 62,07 olarak açıklanan doluluk oranı, geçen yılın seviyesiyle karşılaştırıldığında yaklaşık 61,82 puan daha yüksek oldu. Böylece iki yılın aynı döneminde Bursa'nın barajlarındaki su seviyesi arasında dikkat çeken fark ortaya çıktı.
KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı uyarıya göre, Bursa ve Bilecik çevrelerinde metrekareye 40 ila 80 kilogram arasında kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Uyarıda sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Son yağışlarla birlikte yükselişe geçen baraj doluluk oranlarının, beklenen yeni yağışlardan nasıl etkileneceği merak ediliyor.
Yağışın baraj havzalarına düşen miktarı, toprağın suya doygunluğu ve barajları besleyen derelerin akışı, su seviyelerindeki değişimde belirleyici oluyor.
Bursa'daki 3 barajın toplam doluluk oranının önümüzdeki günlerde yüzde 10'dan fazla artış kaydetmesi bekleniyor.