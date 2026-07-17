Zayıflama iğnelerinden sonra şimdi de zayıflama hapı geliyor. İşte avantajları ve dezavantajları
17.07.2026 12:49
Son Güncelleme: 17.07.2026 12:51
Çok konuşulan zayıflama iğnelerinin ardından obezite tedavisinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Avrupa Birliği (AB) hap formundaki ilaca onay verdi. İlaç, iğneyle aynı etken maddeyi içeriyor ve aynı işlevi görüyor. NTV, ilacın avantajları ve dezavantajlarını araştırdı.
"AĞIZDAN KULLANILAN İLK GLP-1 İLACI"
Son yıllarda kilo verme amacıyla kullanılan zayıflama iğnelerini tartışma konusu olmaya devam ederken Avrupa Birliği (AB) yeni bir ilaca onay verdi.
Danimarkalı ilaç şirketi Novo Nordisk'ten AB onayına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, AB Komisyonu'nun günde bir kez kullanılan, semaglutid içeren hapın obezite veya kiloya bağlı en az bir ek hastalığı bulunan fazla kilolu yetişkinlerin tedavisinde kullanılmasını onayladığı belirtildi.
Hapın, AB’de kilo yönetimi amacıyla onaylanan, ağızdan kullanılan ilk GLP-1 ilacı olduğu belirtilen açıklamada, ilacın daha önce ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de de ruhsat aldığı anımsatıldı.
"TEDAVİ SEÇENEKLERİNİNA ARTMASI FARK YARATABİLİR"
Pazarlama izninin Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Mayıs 2026'da verdiği olumlu görüşün ardından çıktığı belirtilen açıklamada, AB Komisyonu'nun ayrıca obezite tedavisinde kullanılmak üzere tek doz kalem şeklindeki enjeksiyonuna da onay verdiği aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Novo Nordisk Başkanı ve Üst Yöneticisi Mike Doustdar, "Obezite ciddi ve kronik bir hastalıktır. Tedavi seçeneklerinin artması gerçek bir fark yaratabilir." ifadelerini kullandı.
AVRUPA'DA İLK
Semaglutid etken maddeli ilaç daha önce ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de ruhsat almıştı.
Avrupa'da ise ilk olma özelliği taşıyor.
HER GÜN KULLANILIYOR
Yeni çıkacak olan ilaç zayıflama iğnesi gibi her hafta değil her gün kullanılacak.
Hap, iğneler gibi iştahı baskılayacak ve GLP-1 hormonunu taklit edecek.
Hapların en önemli avantajlarından biri de iğneler gibi soğuk zincirde saklanmasına gerek olmaması. Hem bu özelliği hem de enjektör maliyetinin olmaması nedneiyle daha uygun fiyatlı olabileceği de öngörülüyor.
İŞTE AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI
AB'nin onay verdiği hapa ilişkin avantajları ve dezavantajları NTV'ye değerlendiren Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kubilay Karşıdağ, iğne ve haptaki etken maddelerin tamamen aynı olduğunu dile getirdi.
"Enjeksiyonda verdiğiniz zaman doğrudan kana karışıyor ve daha küçük dozlar daha iyi miktarlarda emiliyor." diye konuşan Karşıdağ, enjeksiyonlarla karşılaştırıldığı zaman hapın daha yüksek dozlarda verilmesi gerektiğini dile getirdi.
KİLO KONTROLÜ İÇİN DE DEVAMLILIK GETİREBİLİR Mİ?
Obezite ve diyabet hastalarının kilo kontrolü için de kullanabileceğini ifade eden Karşıdağ, "Bu ilaç özellikle FDA'dan kilo kontrolü için endikasyon aldı. Enjeksiyonlarla belli bir kiloya geldikten sonra idame tedavisinde bunları kullanmak mantıklı seçenek olabilir." dedi.
Enjeksiyonlarla hapın yan etkilerinin aynı olduğundan da bahseden Kurtoğlu, "Kesinlikle leblebi gibi kullanılmamalı. Hekim gözetiminde almakta fayda var. Adı üzerinde ilaç bu, kozmetik malzemesi değil." açıklamasında bulundu.