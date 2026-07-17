Zayıflama iğnelerinden sonra şimdi de zayıflama hapı geliyor. İşte avantajları ve dezavantajları

Obezite ve diyabet hastalarının kilo kontrolü için de kullanabileceğini ifade eden Karşıdağ, "Bu ilaç özellikle FDA'dan kilo kontrolü için endikasyon aldı. Enjeksiyonlarla belli bir kiloya geldikten sonra idame tedavisinde bunları kullanmak mantıklı seçenek olabilir." dedi.

Enjeksiyonlarla hapın yan etkilerinin aynı olduğundan da bahseden Kurtoğlu, "Kesinlikle leblebi gibi kullanılmamalı. Hekim gözetiminde almakta fayda var. Adı üzerinde ilaç bu, kozmetik malzemesi değil." açıklamasında bulundu.