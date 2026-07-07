Zayıflamak isterken diş fırçası yuttu!
07.07.2026 12:10
İstanbul'da zayıflamak için kendisini kusturmaya çalışan kadının uyguladığı yöntem doktorları şaşkına çevirdi.
İstanbul'da zayıflamak için kendisini kusturmaya çalışan kadın hastanelik oldu.
Başvurduğu hastanedeki doktorları şaşkına çeviren kadın, 40 dakika süren operasyonla sağlığına kavuştu.
İstanbul'da yaşayan 21 yaşındaki S.B. zayıflamak için kendini kusturmaya çalışırken, yanlışlıkla diş fırçasını yuttu.
Üzerine yemek yiyen ve fenalaşan S.B, yakınları tarafından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
DOKTORLAR İNANAMADI
Acil serviste ilk müdahalesi yapılan S.B, ardından hastanenin endoskopi servisine yönlendirildi.
S.B.'nin 40 dakika süren operasyonuna giren doktorlar vakayı gördüklerinde ilk başta inanamadıklarını söyledi.
Kadın, diş fırçasının midesinden çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu.