ZDF'ye silahlı röportaj veren Daltonlar üyelerine İstanbul'da baskın
25.11.2026 13:22
Son Güncelleme: 25.11.2026 13:22
Alman ZDF kanalına ellerinde silahlarla röportaj veren Daltonlar Çetesi üyelerine operasyon düzenlendi. Polis dokuz şüpheliyi yakaladı.
Alman kamu yayıncısı ZDF, gerçekleştirdikleri silahlı eylemlerle adını duyuran Daltonlar isimli çeteyi konu alan bir belgesel yayınladı.
Daha önce yayınlanmayan fotoğraf ve videolar ile soruşturma dosyalarından ayrıntılara yer verilen belgeselde İstanbul'dan Berlin'e uzanan suç şeması ayrıntılı şekilde ele alındı.
Belgeselin İstanbul'da çekilen bölümünde yüzleri maskeli çete üyeleri Alman gazetecilerle bir araya gelerek ellerinde silahla röportaj verdi.
Çete üyelerinin bu görüntüleri üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.
ELİ SİLAHLI ÖRGÜT ÜYESİ YAKALANDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, belgeselde ellerinde silahlarla röportaj veren çete üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Görünütlerde yer alan şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti.
Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonda dokuz kişi gözaltına alındı.
"HİÇBİR SUÇ CEZASIZ KALMAYACAK"
Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Aynı zamanda yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen üç dizüstü bilgisayara da el konuldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." denildi.