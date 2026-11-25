Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Aynı zamanda yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen üç dizüstü bilgisayara da el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." denildi.