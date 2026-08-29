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Zeytinburnu'ndaki İETT otobüsü kazasında gözaltı kararı

29.08.2026 13:31

AA

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İstanbul Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün site duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetmişti. Kazaya ilişkin soruşturmada otobüsün önündeki aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Zeytinburnu'ndaki İETT otobüsü kazasında gözaltı kararı
Anadolu Ajansı

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsünün, dün Kazlıçeşme mevkisinde bir sitenin bahçe duvarına çarptığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

 

Soruşturma kapsamında, şerit değiştirmek için otobüsün önüne doğru manevra yapan otomobilin sürücüsü R.S.F. gözaltına alındı.

 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sürücü, adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU? 1
Anadolu Ajansı

NE OLMUŞTU?

Dün Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisinde bir sitenin bahçe duvarına çarpmış, kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 16 kişi yaralanmıştı.

Zeytinburnu'ndaki İETT otobüsü kazasında gözaltı kararı 2
Anadolu Ajansı

Güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza anına ilişkin görüntülerde, aynı istikamette seyreden bir otomobilin şerit değiştirmek için İETT otobüsünün önüne doğru manevra yapması üzerine sağa yönelen otobüsün yoldan çıkarak sitenin bahçe duvarına çarpması yer almıştı.