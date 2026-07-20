Zirve tırmanışında feci ölüm: Ekipler cansız bedenini almaya çalışıyor

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile destek ekipleri sevk edildi.

Güvenlik gerekçesiyle dağcılık, zirve tırmanışı, trekking ve benzeri sportif faaliyetlerin geçici olarak yasaklandığı bölgede ekipler, zorlu arazi koşullarına rağmen beş gün boyunca arama çalışması yürüttü.

Arama faaliyetlerine 65 personel ve gönüllü ile iki insansız hava aracı (İHA), beş drone ve 14 araç katıldı.

Hakkari'deki ekiplerin yanı sıra Van AFAD ile Bursa, Erzurum ve Diyarbakır'dan gelen profesyonel dağcıların da katıldığı çalışmalarda dün öğle saatlerinde, Süppa Dürek Zirvesi'nde iniş için emniyet istasyonu kurduğu noktanın yakınında Yüksel Işık'ın cansız bedeni bulundu.