Zonguldak'ta bina yıkılınca gizli giriş ortaya çıktı, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma

Kurul tarafından yapının tarihsel, mimari ve kültürel özellikleri değerlendirilerek tescile uygun olup olmadığına ilişkin rapor hazırlanacağı bildirildi. Sığınağın kültür varlığı olarak tescillenmesi halinde, ilgili mevzuat kapsamında alandaki uygulamaların yeniden değerlendirilmesi, devam eden inşaat sürecinin durdurulması ya da koruma esaslarına göre yeniden planlanması gündeme gelebilecek.