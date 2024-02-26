Galeria Sitesi davasında 2'nci duruşma: Risk raporu kayıp

"ZEMİNİN ZAYIF OLDUĞUNU TESPİT ETTİK"



Tanıklardan inşaat mühendisi Mehmet Fuat Ezber, sitenin yapımında o dönem yer altı suları ile ilgili inceleme yaptıklarını belirterek, “Zeminin zayıf olduğunu tespit ettik. M.C. o dönem vardı. Raporumuzu verdik. Vazgeçmiş yapmaktan. Ondan sonra inşaat ile ilgili bilgimiz olmadı. Deprem sonrasında M.C. beni aradı. ‘Sen benim hayatımı kurtardın’ dedi. Bizim önerimiz bu haliyle temellerin yapılmamasıydı. Temellerin yer altı sularından uzaklaşması gerekiyordu. Maliyetli işlerdi bunlar. ‘Taşıma gücü zayıf’ dedik. Sıkıntı olacağı belliydi. Sonradan bilgimiz olmadı. Sonradan M.C.’nin işi bıraktığını duydum. Benden istenmesi üzerine rapor yazdım. Temelin bir kısmını M.C. kazmıştı. Bu yerde risk olduğunu söylemiştik. Rapor kaybolmuş. Malzemeler de önemli ama en önemli aktör kolon kesilmesi” diye konuştu.



"SORUMLU OLANLAR YARGILANMALI"

Tanıklardan Feride Laçin de Galeria Sitesi’nde 1 ev ve 1 bürosunun olduğunu kaydederek, "B blok altında market vardı. 2 kolon vardı. Sürekli oraya gidiyordum. Bir kolon kasanın tam arkasındaydı diğeri ise karşıdaydı. Deprem anında orası çöktü. Sonra ise benim yapımın olduğu D blokta ise ikinci depremde çökme yaşandı. D blokta bulunan büronun olduğu yerde spor salonu vardı. Yan tarafta yapılan inşaatın temel kazısı da etkilendi. Temel kazısı yapılırken B blok duvarından içine girdiler. Titreşim hissettik o zaman. Sorumlu olanlar yargılanmalı" ifadelerini kullandı.



Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların isnat edilen suçtan cezalandırılmasına, tutukluluk hallerinin devamına ve firari sanıkların dosyalarının ayrılması yönünde görüş bildirdi.



Savunmaların ardından mahkeme, 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 22 Mart'a erteledi.