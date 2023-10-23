Galeria Sitesi davasında ilk duruşma

Diyarbakır'da 6 Şubat'taki depremde 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi ile ilgili davada sanıklar hakim karşısına çıktı. Sanıklar suçlamaları reddetti. Bir sonraki duruşmanın 26 Şubat'a ertelenmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Galeria Sitesi davasında ilk duruşma
89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi'nin müteahhitlerine istenen ceza belli oldu

89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi'nin müteahhitlerine istenen ceza belli oldu

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6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 'da yıkılan ve 89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi ile ilgili ilk dava bugün görüldü.

"Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanan 4 sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Sanıklar suçlamaları reddetti. Dava 26 Şubat'a ertelendi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

6 Şubat depremlerinde, Diyarbakır'daki Galeria Sitesi'nin bir bloğunun yıkılması sonucu 89 kişi yaşamını yitirmişti. Sitenin diğer 3 bloğu da kontrollü olarak yıkıldı.

Soruşturma kapsamında, bir fenni mesul ile alt katta işletmeleri bulunan ve kolon kestikleri iddia edilen 4 kişi tutuklanmış, 3 müteahhit hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

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