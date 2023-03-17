Galeria Sitesi'nin enkazını kaldırma çalışması başladı

Yenişehir ilçesinde kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999 yılında hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde yıkıldı. 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı.

Geride kalan 3 bloktan 2’si kontrollü yıkılan sitenin D bloku da dün kontrollü yıkım sırasında çöktü.