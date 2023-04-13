Galeria Sitesi'nin müteahhidinin ifadesi ortaya çıktı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında, 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi'nin müteahhidi Sedat Eser, Ankara'da gözaltına alındı.
Hakkında "olası kastla birden fazla kişiyi öldürmek ve yaralamak" suçundan yakalama kararı bulunan Eser'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) ifadesi alınan Eser, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadesi alınan Eser’in mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı.
Eser, o dönem şantiye şefi bulundurulma zorunluluğu olmadığını söyledi.
Eser, “Diyarbakır'ın böyle bir yapıya ihtiyacı vardı, yapıldığı takdirde bölgeye katkısı olacağını söylediler. Bu işin yapımı konusunda bir inşaat firması ile anlaştım ve şirkete yüzde 50 hisseli ortak olarak katıldım." dedi.
Zeminde su çıktığı, sıvılaşma olduğu ya da zeminde, inşaatta herhangi bir durum olduğuna ilişkin bir şey söylenmediğini dile getiren Eser, "1999 yılından önce zemin etüdü raporunun alınması, ilgili yönetmeliğe göre zorunlu değildi. Küçük dükkanlar birleştirilmiş. Projede iş yerleri pasaj şeklindeydi." diye konuştu.
Eser, "Buranın alışveriş merkezi olması istendiği için küçük dükkanlar birleştirilerek bazı dükkanlar 1000 metrekare olacak şekilde çizildi.” dedi.
"İNŞAATI DEVRALDIĞIMDA ARSANIN TAMAMININ TEMELİ ATILMIŞTI"
Eser, inşaatı devraldığında arsanın tamamında temel atıldığını kaydederek, şunları söyledi:
“Pompa yüksekliği yeterli gelmediği için kum firmalarından aldığımız kumu mikser makinaları ile karıştırıp o şekilde yaptık. O dönem şantiye şefi bulundurulma zorunluluğu yoktu. Dış cephe kısmını beğenmediğim için değişiklik yaptım. Değişikliğin ruhsata işlenip işlenmediğini, mimari vizesinin alınıp alınmadığını hatırlamıyorum.”
17 KİŞİ TUTUKLANDI
Kentteki soruşturmalarda, yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin bugüne kadar aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 17 kişi 'olası kastla öldürmek' suçundan tutuklandı. 23'ü adli kontrolle 25 kişi serbest bırakıldı. 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
89 KİŞİYE MEZAR OLMUŞTU
Yenişehir ilçesinde kentin ilk AVM'si olarak 1999'da hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloğu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde yıkıldı, 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı.