Galeria Sitesi'nin müteahhidinin ifadesi ortaya çıktı

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadesi alınan Eser’in mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı.

Eser, o dönem şantiye şefi bulundurulma zorunluluğu olmadığını söyledi.

Eser, “Diyarbakır'ın böyle bir yapıya ihtiyacı vardı, yapıldığı takdirde bölgeye katkısı olacağını söylediler. Bu işin yapımı konusunda bir inşaat firması ile anlaştım ve şirkete yüzde 50 hisseli ortak olarak katıldım." dedi.

Zeminde su çıktığı, sıvılaşma olduğu ya da zeminde, inşaatta herhangi bir durum olduğuna ilişkin bir şey söylenmediğini dile getiren Eser, "1999 yılından önce zemin etüdü raporunun alınması, ilgili yönetmeliğe göre zorunlu değildi. Küçük dükkanlar birleştirilmiş. Projede iş yerleri pasaj şeklindeydi." diye konuştu.

Eser, "Buranın alışveriş merkezi olması istendiği için küçük dükkanlar birleştirilerek bazı dükkanlar 1000 metrekare olacak şekilde çizildi.” dedi.

