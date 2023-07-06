Galerici cinayetinde katil muhasebeci çıktı

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ



Sorguda suçunu itiraf eden Oğuz şöyle konuştu:



"Mustafa'nın yanında bir yıla yakın süredir muhasebeci olarak çalışıyorum. Olay günü otomobili ile giderken alacak meselesi yüzünden tartıştık. Bana saldırdı. Kendimi korumak için ön koltuktan arka koltuklara geçtim.



''AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ''



Bana zarar vereceğini düşündüğüm için belimdeki bıçakla kendisini korkutmak istediğim sırada boğazını kesip, karnından yaraladım. Amacım öldürmek değildi.''



Oğuz'un işlemleri sürerken, Ekşi'nin cenazesi bugün toprağa verilecek.

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