Galerideki araçlar alevlere teslim oldu. Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor
27.08.2026 06:44
Otomobil galerisindeki yangında kundaklama şüphesi
Avcılar'da bir otomobil galerisinde çıkan yangında 3 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.
Tahtakale Mahallesi Servis Sokak'taki otomobil galerisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler park halindeki 3 otomobili sararken, 1 otomobil ise son anda iş yeri çalışanları tarafından alevlerden kurtarıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ardından araçlarda soğutma çalışması yapıldı.
POLİS KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURUYOR
Öte yandan polis ekiplerinin yangın yerinde yaptıkları inceleme sonucunda yangının kundaklama sebebiyle çıktığı ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. Ekipler çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına alırken oto galerinin sahibinin de bilgisine başvurdu.
Olayla ilgili yetkililerin soruşturma başlattığı öğrenildi.