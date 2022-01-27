Galip Öztürk ile fotoğrafı çıkan hakime inceleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan iş insanı Galip Öztürk ile fotoğrafı ortaya çıkan hakim Kemal Alver'i Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden aldı, olayla ilgili inceleme başlattı.



İş insanı Galip Öztürk'ün sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf karesinde, Samsun Adalet Komisyonu Başkanı hakim Kemal Alver'in de yer aldığı yönünde yapılan haberler üzerine HSK inceleme başlattı.

Alınan bilgiye göre, HSK inceleme bitene kadar Alver'i Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden aldı.