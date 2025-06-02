GAMA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Yurdakul kimdir?

2022 Aralık ayı itibarıyla GAMA Holding Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Uğur Yurdakul, kariyerine 1967 yılında TPAO Batman Rafinerisi Buhar Santralında start-up Mühendisi olarak başladı. GAMA’nın Türkiye genelinde tamamladığı çeşitli projelerde görev yapan Yurdakul, 1982 ve 1998 yılları arasında GAMA Endüstri Genel Müdür Yardımcılığı, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Murahhas Azalık görevlerini yürüttü.



2002 yılında GAMA Güç Sistemlerinin kuruluşunda yer aldı, 2004 ve 2017 yılları arasında GAMA Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azası olarak görev yaptı. Yurdakul, lisans ve yüksek lisans derecelerini ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümünde 1967 yılında tamamladı.



