GAMER nedir, ne demek? GAMER ne iş yapar?

GAMER Yazılımı Projesi, kamu düzenini ve güvenliğini bozucu nitelikteki olayların önlenmesi, bu olaylar sonucu ortaya çıkan acil durumlarda koordinasyonun sağlanmasını kolaylaştıracak bir sistem olarak tanımlanır.
GAMER, tanımlanan olaylarda ihbar anından başlayarak sonuçlandırılmasına kadar olan süreçte ortaya çıkan bilgileri güvenli bir şekilde elde ederek, olay ile ilgili tüm veri tabanlarında var olan bilgiler ile birlikte illerde ve merkezde koordinasyon makamlarına raporlayan ve analiz etme imkanı sağlayan yine ihtiyaç halinde operasyon makamlarına anlık gerekli bilgileri aktarmaya yarayan 7/24 çalışan bir sistemdir.
GAMER PROJESİ
Tüm iller GAMER altyapısına entegre edilmiştir.
Ankara il GAMER ve Bakanlık Merkez GAMER başta olmak üzere tüm illerde aktif olarak hizmet verilmektedir.
GAMER Yazılım Programı üzerinden kesintisiz olarak KGYS görüntülerine erişim sağlanabilmekte ve tüm kameralar aktif olarak izlenebilmektedir.
Harita Genel Komutanlığı tarafından çekilen hava fotoğrafları (ortofoto) verilerinin mevcut GAMER haritası üzerine giydirilmesi , (3 Boyutlu Orto Foto) sağlanmıştır.
Trafik yoğunluk haritası (Geçmiş ve canlı veriler) GAMER yazılımına eklenme çalışmaları devam etmektedir.
Gamer Entegrasyonu Sağlanan Servisler;
İller İdaresi Genel Müdürlüğü;
112 entegrasyonu
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü;
T.C. Kimlik Numarasından Kişi ve Adres Bilgisi entegrasyonu
Yerleşim yerinde oturanların sorgulanması servisi
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü;
Tahdit Sorgulama entegrasyonu
Göçmen bilgisi sorgulaması
Adalet Bakanlığı;
Adli Sicil Bilgisi
Jandarma Genel Komutanlığı;
Silah Ruhsat Bilgileri Sorgu Sistemi
Kiralık Araç Bilgi Sistemi (KABİS)
ATS – Araç Takip Sistemi
Konaklama Bilgi Sistemi
Emniyet Genel Müdürlüğü;
Emniyet Genel Müdürlüğü ile GAMER merkez arası noktadan noktaya devre
75.000 aktif izlenilen KGYS entegrasyonu
Şahsın Araç Kiralama Bilgileri
Benzinlik Bilgisi Sorgulama
HGS-OGS Bilgisi Sorgulama
Konaklama Bilgileri Sorgulama
Yurtdışı Giriş-Çıkış Sorgulama
Otopark Bilgisi Sorgulama
Plaka Tanıma Sistemi Sorgulama
Silah Ruhsat Bilgisi Sorgulama
AFAD;
AYDES Web Servisi