GAMER nedir, ne demek? GAMER ne iş yapar?

GAMER Yazılımı Projesi, kamu düzenini ve güvenliğini bozucu nitelikteki olayların önlenmesi, bu olaylar sonucu ortaya çıkan acil durumlarda koordinasyonun sağlanmasını kolaylaştıracak bir sistem olarak tanımlanır.

GAMER, tanımlanan olaylarda ihbar anından başlayarak sonuçlandırılmasına kadar olan süreçte ortaya çıkan bilgileri güvenli bir şekilde elde ederek, olay ile ilgili tüm veri tabanlarında var olan bilgiler ile birlikte illerde ve merkezde koordinasyon makamlarına raporlayan ve analiz etme imkanı sağlayan yine ihtiyaç halinde operasyon makamlarına anlık gerekli bilgileri aktarmaya yarayan 7/24 çalışan bir sistemdir.



GAMER PROJESİ



Tüm iller GAMER altyapısına entegre edilmiştir.



Ankara il GAMER ve Bakanlık Merkez GAMER başta olmak üzere tüm illerde aktif olarak hizmet verilmektedir.



GAMER Yazılım Programı üzerinden kesintisiz olarak KGYS görüntülerine erişim sağlanabilmekte ve tüm kameralar aktif olarak izlenebilmektedir.



Harita Genel Komutanlığı tarafından çekilen hava fotoğrafları (ortofoto) verilerinin mevcut GAMER haritası üzerine giydirilmesi , (3 Boyutlu Orto Foto) sağlanmıştır.



Trafik yoğunluk haritası (Geçmiş ve canlı veriler) GAMER yazılımına eklenme çalışmaları devam etmektedir.

