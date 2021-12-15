Gamze Açar ölümünde tanık ifade verdi: Kızı attık dediklerini duydum

Ankara'da iş görüşmesi için gittiği otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin dava sürüyor.



Dördü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada otelde halka ilişkiler uzmanı olarak çalışan Ö.E.'nin talimatla ifadesi alındı.



Sanıkları otelde devre mülk firmasında çalışmalarından dolayı tanıdığını söyleyen Ö.E. olay gecesi kendisinin 7'nci sanıkların izse 5'inci katta kaldığını söyledi.

"Saat 07.30 sıralarından uyandım. Benim kulaklarım çok hassastır, en ufak sesi duyarım" diyen tanık, saat 08.00 sıralarında bir çığlık sesi duyduğunu ancak önemsemediğini aktardı.

Ö.E. şöyle devam etti: Ardından 2'nci çığlık sesini duyunca pencereye çıkıp sağa sola baktım. Lavaboya girdiğimde 3’üncü kez çığlık sesi duydum. Yine pencereye çıktım kimseyi göremedim. Çığlık sesinin şiddeti giderek artıyordu. 4’ncü çığlık sesi haykırır gibiydi. Odadaki arkadaşıma ‘birisi aşağıya atlamasın’ diye şakalaşırken, 'pat' diye ses duyduk. Pencereye çıktığımızda yerde yatan bir kadın bedeni gördük."

"GÖKBAY BEY BİZİ KURTARIR"

Pencereden bakarken aşağıda açık olan pencereden erkek sesleri geldiğini belirten Ö.E., "Birinci erkek sesi, 'Kızı attık, şimdi polisler gelir bizi götürürler' dedi. Başka şeyler de söyledi; ancak o an net duyduğum ve hatırladığım bu cümleydi" dedi.

Ö.E., "İkinci erkek sesi ise, 'Saçmalama oğlum; Gökbay Bey bizi kurtarır. Başımız yanmaz, zaten dün geldi, odada ne olduğunu kimse bilmiyor' şeklindeydi. Arkasında pencere sert bir şekilde kapatıldı" diye konuştu.

"ŞİMDİ KANAMASI DA ARTTI"

Bir süre sonra sanıklardan Emre Eker’i cesedin başında gördüğünü belirten Ö.E., şunları kaydetti:

"Eker’in, kadını yerden kucağına aldığını birkaç adım götürdükten sonra yere düşürdüğünü gördüm. Ardından Emre'nin yanına kim olduğunu bilmediğim bir başka şahıs geldi. Ben bu şahsın kim olduğunu bilmiyorum; ama görsem tanırım. Emre’ye, ‘Niye kaldırıp düşürdün kızı, şimdi kanaması da arttı, ne olacak’ diye bağırdı. 09.15 gibi ambulans geldi ve kadını alıp götürdü. Emre ve diğer şahıs ambulansa bindiler. Kızın bedeni ilk yerde dururken yüz üstü vaziyetteydi. Daha sonra Emre Eker alıp yere düşürdükten sonra sırt üstü yere düştü. İlk pencereden baktığımda kızın ayakkabılarının ayağında olmadığını kendisinden birkaç metre uzakta dağınık şekilde durduklarını gördüm."



"TEHDİT EDİLDİM"

Tanık Ö.E, mahkeme dosyasına giren beyanında, soruşturma aşamasında tanıklık yapmaması için tehdit edildiğini, tehdit eden kişiyi polis merkezine bildirdiğini; ancak işlem yapılıp yapılmadığını bilmediğini de bildirdi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEDİ

Gamze Açar, 7 Kasım 2020'de, internette gördüğü iş ilanı üzerine irtibata geçtiği Rıza Doğan ile iş görüşmesi için, Kızılcahamam ilçesindeki termal otele gitmişti.

Açar, aynı gün sabaha karşı otelde 5'inci katta kaldığı odanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Açar'ın otelde görüştüğü, kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral, Hüseyin Emre Gürgen ve Emre Eker gözaltına alındı.

Şüphelilerden Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Emre Eker ile Mustafa Emre Demiral, tutuklandı. Hüseyin Emre Gürgen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Sanıklar Ankara Batı Adliyesi 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 63'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.