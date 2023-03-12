Gamze yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 27 yaşındaki Gamze Eren, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Gamze yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Olay, gece saatlerinde Yılmazlar Mahallesi'nde meydana geldi.

Sığındere Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Gamze Eren'den haber alamayan yakınları, kontrol için adresine gitti.

Gamze yalnız yaşadığı evde ölü bulundu - 1

Eve giren yakınları, Eren'i hareketsiz halde yatarken gördü.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen Eren'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Eren'in kesin ölüm nedeni, otopsi raporu ile ortaya çıkacak.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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