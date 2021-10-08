Gamze'nin katiline iyi hal indirimi: Yargıtay'dan onay

Yargıtay, 31 yaşındaki Gamze Ceylan'ı öldüren Hakkı Dündar'a iyi hal indirimi ile verilen 25 yıl hapis cezasını onadı.

Haberler - DHA 08.10.2021 - 13:02

Gamze'nin katiline iyi hal indirimi: Yargıtay'dan onay

'da Hakkı Dündar’ın (58), pırlanta ve takı tasarımcısı Gamze Ceylan'ı (31) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı da iyi hal indirimiyle 25 yıl hapis sına çarptırıldığı karar, Yargıtay tarafından da onandı. 

Pırlanta ve takı tasarımcısı Gamze Ceylan, 19 Temmuz 2018'de evli ve 4 çocuk babası emlakçı Hakkı Dündar tarafından 'un Eyüpsultan ilçesinde, otomobilde başına tabancayla ateş edilip, öldürüldü. Cinayetin ardından gözaltına alınan Dündar, Ceylan ile ortak iş yaptıklarını, kendisine 750 bin lira borcu olduğunu ve bu nedenle tartıştıklarını iddia etti.

Ceylan ailesinin avukatı Mehmet Bostancı ise Dündar'ın Ceylan'a saplantılı şekilde aşık olduğunu, kendisiyle görüşmesi için ailesiyle tehdit ettiğini ve bu durumun telefon yazışmalarında mevcut olduğunu söyledi.

OTOPSİ RAPORU DÜNDAR'I YALANLADI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Dündar hakkında 'kasten öldürme', 'ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma' suçlarından müebbet hapis sı istemiyle açıldı.

11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki da tutuklu sanık Dündar, "Öldürme kastım yoktu, olay kaza eseri meydana geldi" diyerek savunma yaptı. Otopsi raporu, savunmanın doğru olmadığını kanıtladı. Raporda, Ceylan'ın başına dayanan tabancadan bir el bitişik atış mesafesinden ateş edildiği belirtildi.

İYİ HAL İNDİRİMİYLE 25 YIL

Sanık Dündar son savunmasında, "Bir aile babasıyım. Canına kastetmek niyetim yoktu. Üzgün ve pişmanım. Keşke o gün arabada, o silah olmasaydı ya da kurşun bana isabet etseydi. Kadın katili olarak, toplumda anılmak çok kötü bir durum. İsnat edilen suçlardan çok uzağım. Takdir yüce mahkemenindir" dedi.

Mahkeme heyeti, Dündar'ı önce 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis sına çarptırdı. Sonra ise sanığın duruşmadaki iyi hal, tutum ve davranışlarını dikkate alarak sını 25 yıla indirdi. Dündar, 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan da 10 ay hapis ve 500 TL adli para sına çarptırıldı.

YARGITAY KARARI ONADI

Ceylan ailesinin avukatı Mehmet Bostancı, karara itiraz etti. Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, 12 Haziran 2020 tarihinde yerel mahkemenin kararını onadı. Ceylan ailesinin ikinci itirazı ile dosya, bu kez Yargıtay'a gitti. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi de verilen yı aynen onadı.

"SANIK İYİ HALİ HAK ETMELİDİR"

Kararın kesinleşmesinin ardından konuşan Ceylan ailesinin avukatı Bostancı, nın 'kasten öldürme' suçundan açıldığını hatırlatarak "Savcılık aşamasında olayın tasarlanarak işlenmiş bir cinayet olduğunu söyledik ancak gerek yerel mahkeme gerek istinaf mahkemesi ve son olarak da Yargıtay tasarlayarak olmadığını düşünerek bir kanaat getirdi.

Sonrasında iyi hal indirimi geldi. İyi hal indirimi, bir tutumdur. Dosyada sanık, iyi hali hak etmelidir. Sadece bir kravat, bir takım elbise giyme gibi nüanslarla mahkemede sanığın saygılı olduğu değerlendirmesine varmak iyi hal değildir. Mahkeme, maalesef ülkemizde 'kravat indirimi' dediğimiz indirime gitmiştir" dedi.

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