Gamze'nin ölümünden sonra iptal edilen kavşak projesi hayata geçiyor

YENİ BİR İMAR PLANI HAZIRLADI



Bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, yeni bir imar planı hazırladı.



Onaylı güncel imar planı doğrultusunda İstanbul yoluna bağlanacak yeni köprülü kavşak ile vadi köprüsü projesi için 14 Şubat'ta ihale kararı alındı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İlk projenin iptalinin ardından İstanbul Yolu-Eryaman Bağlantı Kavşağı için yapım ihalesini 14 Şubat'ta gerçekleştiriyoruz. Bölgede daha güvenli girişlerin yapılması, trafiğin rahatlaması ve kazaların önüne geçilmesini hedefliyoruz." dedi.



Belediyeden yapılan açıklamada da "Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce hazırlanan köprülü kavşak ve yaya geçidi proje çalışmalarının Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucu imar planının iptal edilmesinin ardından, Fen İşleri Daire Başkanlığı ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yeni bir imar planı hazırladı. Onaylı güncel imar planı doğrultusunda İstanbul yoluna bağlanacak yeni projenin yapımı için 14 Şubat 2024 tarihinde yapım ihalesine çıkılacak. Proje ile bölge trafiğinin rahatlatması ve kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor." denildi.



"GAMZE KARDEŞİMİZİN İSMİ VERİLSİN"



Göksu Mahallesi Muhtarı Aytaç Fatih Aydoğan, yapılacak köprülü kavşak projesine hayatını kaybede Gamze Gürel'in isminin verilmesini istediklerini söyledi.



Aydoğan, "Bu konuda belediyeye de başvuru yapacağız. Kardeşimizin adının verilmesi çok iyi olur. Projenin yapılmasıyla buradaki trafik rahatlayacak. Yaya geçidi ile karşıya geçişler daha kolay ve güvenli olacak. Çok daha önce yapılması gereken kavşak inşallah geç de olsa yapılacak. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Keşke Gamze kardeşimiz ölmeden önce yapılabilseydi. Ama olmadı. İnşallah başka kazalar olmadan proje hayata geçirilir" dedi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin