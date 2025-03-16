Gamze'nin şüpheli ölümü

Hatay'ın İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi’nde bulunan bir binanın 7'nci katından düşen Gamze Dede (44) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Dörtyol Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlk belirlemelerde göre kadının dengesini kaybederek düştüğü tespit edildi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.