Gara ve Hakurk'ta operasyon: 9 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk’ta belirlenen PKK’lı teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör operasyonları sürüyor.
Son operasyon, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde gerçekleşti.
Gara ve Hakurk’ta tespit edilen PKK’lılara yönelik operasyonda 9 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz.” denildi.
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