Gara ve Hakurk'ta operasyon: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk’ta belirlenen PKK’lı teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Gara ve Hakurk'ta operasyon: 9 terörist etkisiz hale getirildi

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör operasyonları sürüyor.

Son operasyon, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde gerçekleşti.

Gara ve Hakurk’ta tespit edilen ’lılara yönelik operasyonda 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “ hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz.” denildi.

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