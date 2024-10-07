Gara ve Metina’da operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde teröristlere yönelik operasyon yapıldığını açıkladı. Bakanlık, iki operasyonda 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerinde terör operasyonları sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.
Bakanlık açıklamasında 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisine yer verildi.
Açıklamada, “Operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla sürecek.” denildi.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Irak
- Msb
- Kuzey Irak
- Terör
- Operasyon