Gara ve Metina’da operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerinde terör operasyonları sürüyor.



Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.



Bakanlık açıklamasında 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisine yer verildi.



Açıklamada, “Operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla sürecek.” denildi.