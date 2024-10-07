Gara ve Metina’da operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde teröristlere yönelik operasyon yapıldığını açıkladı. Bakanlık, iki operasyonda 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Gara ve Metina’da operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi

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ve Suriye’nin kuzey bölgelerinde operasyonları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, “Operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla sürecek.” denildi.

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