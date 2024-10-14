Garaj ve iki ev alevlere teslim oldu

Kastamonu'da iki ev ile garajda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekipler alevlere müdahale ederek yangını söndürüldü.

Garaj ve iki ev alevlere teslim oldu

İsmailbey Mahallesi Şanoğlu Sokak'ta Kemal ve Gülizar Karaca çiftine ait iki katlı evin garaj bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Çevredekilerin yardımıyla Karaca çifti evden çıkarılırken, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, Kemal Karaca'ya ait garaj ve ev kullanılamaz hale geldi, alevlerin sıçradığı bitişikteki evde de hasar oluştu.

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