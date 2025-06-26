Garajdaki otomobil alev alev yandı

Bartın'da kapalı garajda, A.T.'ye ait otomobil, motor kısmından alev aldı.

Yangını görenlerin haber vermesi ile garaja çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

OTOMOBİL KULLANILMAZ HALE GELDİ

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.