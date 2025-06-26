Garajdaki otomobil alev alev yandı

Bartın'da garajdaki otomobil alev alırken, çıkan yangını itfaiyeye söndürdü.

Garajdaki otomobil alev alev yandı

'da kapalı garajda, A.T.'ye ait otomobil, motor kısmından alev aldı.

Yangını görenlerin haber vermesi ile garaja çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

OTOMOBİL KULLANILMAZ HALE GELDİ

itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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