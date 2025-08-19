Garbis Özatay hayatını kaybetti

GARBİS ÖZATAY KİMDİR?



1946’da İstanbul’da doğdu. 1962’de amatör olarak fotoğrafçılık yapmaya başladı. Bu sırada Ara Güler ile tanıştı ve onun çalışmalarını yakından izleme fırsatı buldu. Temmuz 1966’da “Yeniköy” yolcu vapuru ile çarpışarak batan “Yeni Galatasaray” motorunun su altında fotoğraflarını çekti. Bu fotoğraflarla Türk Haberler Ajansı’nda foto muhabirliğine başladı. Renkli fotoğrafı öğrenmek için bir süre reklam fotoğrafçısı, Sami Güner’in stüdyosunda çalıştı. 1969’da THA’da kadrolu oldu.



1970 yılında TGC’nin fotoğraf dalında “Gazetecilik Başarı Ödülü’nü kazandı. BYGM Özel Ödülü’nü aldı. 1971 yılında yine TGC yarışmasında, bu kez de eski Ürdün Kralı Tellal’ın Şifa Yurdu Hastanesi’nde çekilen fotoğrafı ile birinci seçildi. Bu fotoğrafı çekebilmek için hastanede 10 gün bahçıvan olarak çalıştı. Fotoğraflar yayımlandıktan sonra da Ürdün’e girişi yasaklandı.



1975 yılında Hayat Mecmuasından çalışırken Abdi İpekçi’nin isteği ile Milliyet Gazetesi’ne geçti. Daha sonra Güneş Gazetesi'nde fotoğraf editörü olarak çalıştı. 1990’da Cumhuriyet, 1994’de yeniden Milliyet’te görev aldı. Milliyet’te “Gidilmemiş ve Bilinmeyen Yerleriyle Türkiye” adlı proje üzerinde çalıştı. Proje kapsamında 1995’te “İstanbul’un Yanı Başı Cennet”, 1996’da “Tarih Doğa İç İçe, İç Anadolu Bölgesi”, 1997-1998 yılları arasında “Tarih Doğa İç İçe Karadeniz ve Ege Bölgesi”, 2000 yılında da “Adım Adım GAP” çalışmasıyla projesini tamamladı.



1996’daki Türkiye ile Yunanistan arasındaki Kardak krizi olayında kayalığa bayrak diken SAS komandolarının fotoğrafını çekmeyi başardı. 1997’de “Sedat Simavi Fotoğraf Ödülü’nü aldı. Milliyet Gazetesi’nden 19 yıllık çalışması sonrası ayrıldı. 2023-2025 yılları arasında TGC Yönetim Kurulu’nda görev yaptı. 2019 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibiydi. Evli ve iki çocuk sahibiydi.