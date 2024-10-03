Garipoğlu ailesi kimdir, ne iş yapar? Garipoğlu ailesi hakkında bilgiler

Garipoğlu ailesi hakkında bilgiler, sosyal medya kullanıcıları tarafından sorgulanmaya başladı. Cem Garipoğlu, Türkiye’de Münevver Karabulut cinayetiyle gündeme gelen bir isimdir. Ailesi, olay sonrasında medyada yoğun şekilde yer almıştır. Peki, Garipoğlu ailesi kimdir, ne iş yapar? İşte Garipoğlu ailesi hakkında bilgiler.



Mehmet Nida Garipoğlu, Garipoğlu ailesinin babasıdır. Cem Garipoğlu’nun cinayetten sonra kaçmasına yardım ettiği iddialarıyla yargılanmış ve ceza almıştır. Mehmet Garipoğlu, ailenin büyük sanayi kuruluşlarından olan Garipoğlu Holding'in sahiplerindendir.



Makbule Garipoğlu, Cem Garipoğlu'nun annesidir. Cinayet sonrası oğluna yardım ettiği gerekçesiyle yargılanmış ve ceza almıştır. Makbule Garipoğlu, oğlunun teslim olmasından sonra medya önünde açıklamalar yapmış, fakat olaydan sonra daha sessiz bir profil sergilemiştir.



Hayyam Garipoğlu, Cem Garipoğlu'nun amcası, ünlü bir iş adamıdır. Cinayet sonrası soruşturma sürecinde Cem Garipoğlu'nun firar etmesine yardım ettiği iddia edilmiş ancak bu konuda yargılanmamıştır. Hayyam Garipoğlu, olayla ilgili bazı davalarla karşı karşıya kalmış, ancak suçlamalardan beraat etmiştir.



Suat Garipoğlu, Cem Garipoğlu’nun amcasıdır. Aile şirketinin yöneticilerinden biridir ve cinayet sürecinde adı sıkça medyada yer almıştır. Suat Garipoğlu da olayla ilgili olarak suçlamalarla karşı karşıya kalmış ve yargılanmıştır.



Seda Garipoğlu, Cem Garipoğlu’nun kız kardeşidir. Cinayetle doğrudan ilişkisi olmamakla birlikte, medya ve kamuoyunun yoğun ilgisi nedeniyle ismi gündeme gelmiştir. Olay sonrası ailesiyle birlikte gündemden uzak durmuştur.



GARİPOĞLU AİLESİ NE İŞ YAPAR?



Avukat Kasım Garipoğlu tarafından 1970'te temelleri atılan Garipoğlu Şirketler Topluluğu, Adana'da kurulan tekstil şirketi ile gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Hayyam Garipoğlu'dur. Bu holdingin yönetiminde bulunan Sümerbank'a TMSF tarafından el konulup Oyak Grubu'na satılmıştır.



Şirketler

Trakya Endüstri

Papilla

Hidrojen Peroksit

Taurus PVC

Berolina

Royce Enerji İçeceği