Samsun'da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada ateşlenen silahtan çıkan kurşun lokantada yemek yiyen bir kişinin ölümüne neden oldu.



Olay, dün akşam saatlerinde Vezirköprü ilçesi Saray Mahallesi'nde bir lokantada meydana geldi. Z.S., iddialara göre kız meselesi nedeniyle lokantada garson olarak çalışan Elvan Çıplak'a yönelik silahlı saldırıda bulundu.

Olayda Elvan Çıplak bacağından yaralanırken, kurşunlardan biri de lokantada babası ile yemek yiyen Mehmet Çalışkan'ın başına isabet etti. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Başına mermi isabet eden Mehmet Çalışkan, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bacağından yaralanan Elvan Çıplak'ın tedavisi sürerken, olay yerinden kaçan saldırgan Z.S, ise yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.