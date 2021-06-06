Gasp edilmek istenen minibüs şoförü 11 araca çarptı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, bir münibüs şoförü gasp edilmek istendi.

Edinilen bilgiye göre, olay öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre bir minibüsün şoförü seyir halindeyken minibüste bulunan iki kişi tarafından gasp edilmek istendi. Şahıslar minibüs şoförünün telefonunu alarak kendisine bıçak dayadı. Saldırganlardan kurtulmak isteyen şoför, mücadele etmeye çalıştı. Bu sırada aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs şoförü, ara sokağa daldı.

MİNÜBÜSÜ TAKİP EDEN ARACA BİNİP KAÇTILAR

İki sokak içerisinde toplam 11 araca çarpan şoför güçlükle durabildi. Araçta bulunan gaspçılar minibüsün kapı camını kırarak araçtan indi ve minibüsü takip eden bir araca binerek olay yerinden kaçtı.

Sesler üzerine sokağa çıkan mahalle sakinleri gördükleri manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Araçlarının büyük hasar aldığını gören araç sahipleri ise durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri minibüs şoförünün ifadesini alarak gaspçıları yakalamak için çalışma başlatırken, hasar alan araçlar olay yerine gelen çekicilerle otoparka kaldırıldı.

Olayda aracı hasar alan bir vatandaş, "Gaspçı şoföre bıçak dayamıştı, hızlı bir şekilde bu sokağa girdi minibüs. O sırada arkadan başka bir araç geldi. Şoför gaspçılardan kurtulmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca buradan araçlara vurmaya başladı ve bu sokaktaki araçlara vurdu" diye konuştu.