Gasp etmek istedikleri Ukraynalı çocuğu sırtından bıçakladılar

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde parkta oturan İllia F.’nin yanına gelen B.C.B., A.K. ve ismi açıklanmayan bir kişi, iddiaya göre Ukraynalı çocuktan sigara ve para istedi. İllia F.’nin vermemesi üzerine, kişiler bu kez çocuğun cep telefonunu gasbetmeye çalıştı.

Arkadaşıyla birlikte kaçan çocuğu takip eden 3 şüpheliden B.C.B, İllia F.’yi sırtından bıçakladı. Yakınlardaki bir restoranın mutfağına sığınan İllia F., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Akciğer zarında yırtık tespit edildiği için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ne (ADÜ) sevk edilen çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaydan sonra polis tarafından yakalanan B.C.B. ve A.K., çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Polisin kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.