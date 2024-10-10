Gasp olaylarına karışan 3 şüpheli tutuklandı

Bornova ilçesinde gece saatlerinde gerçekleşen iki ayrı gasp olayında, iki ayrı mağdur vatandaşın cep telefonlarını ve paralarını zorla alarak döven U.P., E.S. ve A.K., isimli şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve SAM Büro görevlilerince yapılan çalışmalarla tespit edilerek yakalandı.

Aynı gün adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Şüphelilerin gece vakti genç bir kızın önünü keserek çantasını zorla alıp araca binerek uzaklaştıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.